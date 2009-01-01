Постеры 18-й век

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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж
пн-пт 10-19
сб 12-17, вс выходной
da1203240@mail.ru
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Отзывы
Продукция и услуги
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18-й век
Портрет Петра I
арт. 17109C
Антропов Алексей
Цена от
1140
Портрет императрицы Александры Фёдоровны и великой княгини Марии Николаевны на берегу
арт. 17094D
Соколов Петр
Цена от
1070
Соборная площадь в Московском Кремле (Парад в Московском Кремле)
арт. 17032D
Алексеев Федор
Цена от
1080
Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме
арт. 17018D
Аргунов Иван Петрович
Цена от
1070
Владимир и Рогнеда
арт. 16890D
Лосенко Антон
Цена от
1050
Мистер и Миссис Эндрюс
арт. 16681D
Гейнсборо Томас
Цена от
1160
Качели
арт. 16675D
Фрагонар Жан Оноре
Цена от
1060
Дама в голубом
арт. 16664D
Гейнсборо Томас
Цена от
1060
Венера, утешающая любовь
арт. 16654D
Буше Франсуа
Цена от
1070
Марс и Венера
арт. 16632D
Лагрене Луи Жан Франсуа
Цена от
1050
Сатурн, пожирающий своего сына
арт. 16614D
Гойя Франсиско
Цена от
1190
Маха обнажённая
арт. 16587D
Гойя Франсиско
Цена от
1200
Портрет Луи дю Сильвестра
арт. 411537D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
1070
Автопортрет III
арт. 411536D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
1050
Портрет Петра Леопольда Габсбург-Лотарингии (позднее Леопольд II)
арт. 411535D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
1060
Портрет молодой девушки, вероятно, Джули Карлотта Менгс, сестра художника
арт. 411534D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
1080
Спуск
арт. 411533D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
1210
Автопортрет II
арт. 411532D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
1090
Портрет Уильяма Бертона Конингхэма
арт. 411531D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
1090
Портрет Джона виконта Гарлиса
арт. 411530D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
1080
Портрет Карлоса III
арт. 411529D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
1060
Портрет Папы Климента XIII
арт. 411528D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
1080
Портрет Фердинанда IV
арт. 411527D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
1100
Портрет папы Климента XIII
арт. 411526D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
1090
Автопортрет
арт. 411525D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
1070
Сон Святого Иосифа
арт. 411524D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
1080
Иоанн Креститель проповедует в пустыне
арт. 411523D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
1100
Портрет маркизы Льяно
арт. 411522D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
1110
Йозеф Иоганн Граф Фри
арт. 425909D
Кауфман Ангелика
Цена от
1060
Ринальдо и Армида
арт. 425908D
Кауфман Ангелика
Цена от
1040
Ребенок Пирр умоляет царя главка дать ему убежище
арт. 425907D
Кауфман Ангелика
Цена от
1080
Кумейская Сивилла (в честь Доменикино)
арт. 425906D
Кауфман Ангелика
Цена от
1070
Портрет Сары Харроп (Миссис Бейтс) как музы
арт. 425905D
Кауфман Ангелика
Цена от
1050
Портрет импровизированной Виртуозки Терезы Бандеттини-Ландуччи из Лукки
арт. 425904D
Кауфман Ангелика
Цена от
1080
Портрет женщины у ее туалета
арт. 425903D
Кауфман Ангелика
Цена от
1060
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