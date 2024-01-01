Картины Давид Жак-Луи

Жак-Луи Давид (1748-1825) — французский живописец и педагог, представитель французского Неоклассицизма в живописи.

Будущий мастер учился у Буше и начинал работать в стиле рококо, но после обучения в Риме под влиянием искусства Древнего Рима он выработал собственную эпическую манеру и пытался представить на полотнах героические свободолюбивые идеалы, гражданственность, верность долгу, способность к самопожертвованию, что было во многом созвучно происходивших во Франции явлениям.

Жак-Луи стал основоположником революционного классицизма, выдвинувшего новый тип художника-борца, который должен воспитывать у зрителя высокие моральные качества.

Среди известных полотен мастера «Велизарий, просящий подаяние», «Клятва Горациев», «Смерть Марата», «Портрет мадам Рекамье», «Смерть Марата», «Леонид при Фермопилах», «Гнев Ахилла», «Посвящение императора Наполеона», «Портрет мадам де Верниак». Вы можете приобрести репродукции картин Давида Жака-Луи маслом в интернет-магазине Дас Арт.