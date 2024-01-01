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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж
пн-пт 10-19
сб 12-17, вс выходной
da1203240@mail.ru
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19-й век
Картины маслом для классического интерьера
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19-й век
Голубые танцовщицы
арт. 16665D
Дега Эдгар
Цена от
6220
Объятия (с цветокоррекцией)
арт. 16440D
Климт Густав
Цена от
6360
Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)
арт. 16139D
Моне Клод
Цена от
6230
Дерево жизни
арт. 99232D
Климт Густав
Цена от
6320
Рожь
арт. 16526D
Шишкин Иван
Цена от
6380
Золотая осень
арт. 16481D
Левитан Исаак
Цена от
6340
Утро в сосновом лесу
арт. 60002D
Шишкин Иван
Цена от
6320
Поцелуй
арт. 61215D
Климт Густав
Цена от
6220
Ночное кафе в Арле (Night Cafe in Arles)
арт. 50042C
Ван Гог Винсент
Цена от
6270
Пшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)
арт. 50019D
Ван Гог Винсент
Цена от
6270
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
арт. 50018D
Ван Гог Винсент
Цена от
6270
Силуэт Пушкина с подписью
арт. 34792D
Цена от
6310
Пушкин Александр Сергеевич
арт. 34791D
Цена от
6260
Поэт Пушкин А.С.
арт. 34790D
Цена от
6320
Пушкин с подписью
арт. 34789D
Цена от
6290
Портрет Александра Пушкина
арт. 34788D
Цена от
6300
Портрет воспитанницы Императрицы воспитательного общества благородных девиц Натальи Семёновны Борщовой
арт. 17113B
Левицкий Дмитрий
Цена от
6320
Старая Москва
арт. 17096D
Юон Константин
Цена от
6300
Сваты
арт. 17093D
Пимоненко Николай
Цена от
6270
Портрет великих княжон Марии Николаевны и Ольги Николаевны
арт. 17085D
Нефф Тимофей
Цена от
6290
Спящий пастушок
арт. 17073C
Венецианов Алексей Гаврилович
Цена от
6290
У околицы
арт. 17065D
Маковский Константин
Цена от
6400
Святой благоверный великий Московский князь Дмитрий Донской
арт. 17057D
Маторин Виктор
Цена от
6280
Портрет великой княгини Александры Фёдоровны с детьми
арт. 17052D
Доу Джордж
Цена от
6280
Кормилица с ребёнком
арт. 17051D
Венецианов Алексей Гаврилович
Цена от
6270
Мальчик-механик
арт. 17038D
Максимов Василий
Цена от
6240
Болгарские мученицы
арт. 17036C
Маковский Константин
Цена от
6320
Никита Пустосвят. Спор о вере
арт. 17030D
Перов Василий
Цена от
6320
Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя
арт. 17019B
Брюллов Карл
Цена от
6270
Павлов в операционном зале
арт. 17017D
Репин Илья
Цена от
6320
Золотошвейка
арт. 16992D
Тропинин Василий
Цена от
6270
Женщина в окне (Казначейша)
арт. 16988D
Тропинин Василий
Цена от
6280
Дуб, разбитый молнией
арт. 16974C
Воробьев Максим
Цена от
6290
Гитарист
арт. 16960D
Тропинин Василий
Цена от
6280
Девочка с гусями
арт. 16955C
Маковский Владимир
Цена от
6310
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