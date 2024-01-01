Картины маслом Москва

Москва — столица и крупнейший город России, город-герой, важнейший политический, экономический, культурный, туристический центр. Сколько славных столетий было в истории Москвы! Здесь в разное время располагались правители государства, отсюда же выгоняли захватчиков, отсюда же уходили на фронт... Здесь проходила летняя Олимпиада 1980 года, различные чемпионаты мира и турниры, здесь сосредоточены крупнейшие театры, проходят важные музыкальные события.

В Москве расположены и известнейшие образцы русской архитектуры: Кремль, Красная площадь и Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, здание Большого театра, Царь-пушка и Царь-колокол, мавзолей Ленина, район Китай-города, Арбат, Андронников монастырь, Третьяковская галерея и многое-многое другое. Купить картину маслом Москва вы можете в интернет-магазине Дас Арт. Это не только современные виды, каких безусловно очень много в городе, но и картины маслом старой Москвы, где угадываются сохранившиеся в веках постройки, и видно то, чего уже давно нет.