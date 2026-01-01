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Картина маслом Изгнание поляков из Кремля (с цветокоррекцией) Лисснер Эрнест

Aртикул 16928CЛисснер Эрнест
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

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В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Изгнание поляков из Кремля (с цветокоррекцией)" Лисснер Эрнест по цене от 10280 руб.

- Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

- 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

- Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

- Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

- Живопись в разных стилях, разными материалами;

- Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

Заказать копию картины маслом "Изгнание поляков из Кремля (с цветокоррекцией)" Лисснер Эрнест можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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