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Картина маслом Соборная площадь в Московском Кремле (Парад в Московском Кремле) Алексеев Федор

Aртикул 17032DАлексеев Федор
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

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- 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

- Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

- Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

- Живопись в разных стилях, разными материалами;

- Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

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