Картины маслом Храмы и соборы

Культовые духовные сооружения, места силы сосредоточены в разных областях света. Они предназначены для проведения богослужений и разного рода обрядов. В них может заключаться представление конфессий о мироздании. В разные эпохи в соборах и церквях проводились собрания и торжественные церемонии, в них могли укрывать преследуемых по каким-либо соображениям людей.

Картины соборов маслом достаточно часто изображали великие художники — Воробьев, Васнецов, Рабус, Васильев, Моне, Горбатов, Луазо и другие. Картины с храмами можно приобрести в нашем интернет-магазине.