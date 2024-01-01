Картины маслом Каналы

Пожалуй, самый романтичный город не Рим, а Венеция, Амстердам и Питер, где так приятно скользить на лодочке по рекам и каналам, обняв любимого человека, и наслаждаться проплывающими мимо домами, церквями. В нашем каталоге картины каналов представлены репродукциями известных полотен Франческо Гварди, Пауля Сернеза, Аркадия Острицкого, Уильяма Тернера, Василия Нестеренко, Гвидо Борелли, а также современными фотографиями в цвете и ретро черно-белыми, сепиями.