Картины маслом Фонтаны

Небольшие или огромные оазисы с искрящейся, вскипающей и бьющей в разные стороны водой — это и есть фонтаны. Музыкальные, цветодинамические, шутихи, бьющие прямо из земли или выполненные в виде статуй, ультрасовременные, больше представляющие собой какие-то космические корабли, вы же тоже их любите, правда? Потому что зрелищем потоков воды можно наслаждаться бесконечно.

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