Картины маслом Мельницы

Существует несколько типов мельниц — электрические, ветряные, водяные, ручные. Все они приносят пользу, в частности, помогают перемалывать зерно и получать муку, затачивать инструменты, дубить кожу, изготавливать бумагу. Сегодня они могут иметь и чисто декоративное назначение, а от времен их интенсивного применения осталось много картин с изображением мельниц, например, Поля Сезанна, Нарцисса Диаса Вирджилио, Хаима Сутина, Яна Брейгеля, Камиля Писсарро и других.

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