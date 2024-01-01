Картины Брейгель Ян Младший

Ян Брейгель Младший (1601-1678) — нидерландский художник, один из представителей художественной династии Брейгелей.

Будущий художник обучался в мастерской своего отца и вместе со своим братом специализировался на написании пейзажей, натюрмортов, создавал религиозные и наполненные аллегориями полотна с большим количеством мелких деталей.

Среди известных картин художника «Рай», «Мадонна с Младенцем в цветочной гирлянде», «Рождество», «Церера», «Спящие нимфы и сатиры», «Аллегория воздуха и огня», «Диана и нимфы после охоты», «Речной пейзаж с птицами» и другие. Вы можете купить репродукции картин Брейгеля Яна Младшего маслом в интернет-магазине Дас Арт.