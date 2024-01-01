Картины Альфреда Зоффа

Альфред Зофф - австрийский художник-постимпрессионист, специализирующийся на пейзажах. Его отец был из Каринтии и работал врачом. С самого раннего возраста Альфред решил стать художником, и хотя его первоначальное образование было связано с медициной, в 1869 году он поступил в Государственную академию рисования в Граце, где учился у пейзажиста Германа фон Кенигсбрунна.

В 1880 году он принял решение посвятить себя искусству и поступил в Академию изящных искусств в Вене, где стал учеником Эдуарда Пайтнера фон Лихтенфельса. После смерти отца в 1882 году его мать переехала в Клагенфурт, и Альфред часто приезжал туда, чтобы рисовать. Это место оставалось его самым любимым на протяжении всей его жизни. Он также путешествовал в Италию и Бельгию.

В 1890 году он закончил учебу в Карлсруэ в Академии изящных искусств под руководством Густава Шенлебера, который познакомил его с барбизонской школой пейзажной живописи. После этого он жил в Мюнхене и Кремсе-на-Донау. С 1907 года он был профессором пейзажной и натюрмортной живописи в Академии в Граце, где представлял венский стиль, известный как "Настроенный импрессионизм".

Его работы были удостоены множества наград, включая бронзовую медаль на Всемирной выставке в 1900 году. В 1927 году, незадолго до своей смерти, он получил гражданство от города Грац (Bürgerrechte).



