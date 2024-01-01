8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Мельница у реки (A Windmill by a River) Гойен Ян ван

Aртикул 61587C Гойен Ян ван
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Мельница у реки (A Windmill by a River)" Гойен Ян ван по цене от 7370 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Мельница у реки (A Windmill by a River)" Гойен Ян ван можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Гойен Ян ван

ГолландияРыбаки (Fishermen)Сцена на льду (A Scene on the Ice)Коттедж на холме (A Cottage on a Heath)Речной пейзаж (The river landscape)ОблачноЛиман с рыбацкими лодками и двумя фрегатами (An Estuary with Fishing Boats and Two Frigates)Сцена на льду (A Scene on the Ice)
Смотреть все

Тематика: Облака

В голубом простореПлывем по облакамРусская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Пейзаж на закате (A Landscape at Sunset)Над вечным покоемРоза (Rose) №3Кит в облаках в скандинавском стилеНебо перед дождемАбстрактные облака №3
Смотреть все

Тематика: Мельницы

Старая мельницаЗакат в степиМельница (Mill) №18Пейзаж с мельницейПейзаж с мельницей (1634)Долина маковПейзаж с водяной мельницейСражение при Вальми (The Battle of Valmy)Телега с двумя лошадьми возле мельницы
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикВ голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Век: 17-й век

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовДевушка с жемчужной сережкойТанец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)Поцелуй Иуды
Смотреть все