Картины маслом Небо

Порой удивляешься, почему же люди говорят, что на небо можно смотреть бесконечно? Все та же синь, те же звезды по ночам, те же облака. Но небесные картины маслом каждый день не перестают удивлять! То небо бледно-голубое, то ярко-синее, то темно-свинцовое. А белогривые лошадки облаков на глазах трансформируются в другие фигуры, играют на перегонки, окрашиваются в цвета заката или рассвета.

Небеса на картинах маслом художников вы тоже не найдете похожие, это полотна Уистлера, Констебла, Шиле, Писсарро, Левитан, Моне, Айвазовский, Кустодиев и другие. Картины маслом с небом вы можете купить в интернет-магазине Дас Арт с доставкой