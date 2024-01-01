Картины маслом Времена года

Картины маслом, изображающие времена года, довольно часто встречаются в мировом искусстве. Это полотна Поленова, Саврасова, Мартюшева, Левитана, Васильева, Васильковского, Гальена, Кандинского, Кинкейда и многих других. Безусловно в каждом сезоне есть свое прекрасные черты и можно найти в каждом за что любить их. Осень — за разноцветные листья и все еще теплое солнышко, зиму — за нежные хлопья снега и пар изо рта будто у дракона, весну — за первую капель, робкие цветы и нежную зелень, лето — за фрукты и буйство красок!

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