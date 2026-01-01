8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Зимний пейзаж (Winter Landscape) №4 Кандинский Василий

Aртикул 64539D Кандинский Василий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Зимний пейзаж (Winter Landscape) №4" Кандинский Василий по цене от 9340 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Зимний пейзаж (Winter Landscape) №4" Кандинский Василий можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кандинский Василий

Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Композиция VIIIС красным пятномКартина с тремя пятнами (Painting with three spots)Старый город IIЧерное пятноВосточный (Oriental)Вид Мурнау (View of Murnau)Я не дурак ( I'm No Fool)
Смотреть все

Тематика: Зима

Зимний вечер (Winter Evening)Зимний пейзаж в ШвейцарииРождество (Christmas)Тройка в зимний деньДеревянный домик в лесуЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Зимний пейзаж с ловушкой для птицШале в зимнем лесу в Швейцарии
Смотреть все

Тематика: Дороги и тропинки

Московский дворикРожьМосковский дворик (оригинальная цветопередача)На опушке соснового лесаВесна в Италии (Spring in Italy)Дождь в дубовом лесуПрогулка в лесуСадовая дорожкаКама близ Елабуги (Kama near Yelabuga)
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Стиль: Авангард

Черный квадратМоскваЖенщина с ведрами Динамическая композиция (Woman with Pails Dynamic Arrangement)Проун 19 (Proun 19D)Испанское СолнцеТочильщик Принцип Мелькания (Точильщик ножей, или Принцип сверкания) (1912–13).Утро в деревне после метели (1912)Супрематизм №2Бюро и комната (1913)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Иисус Христос в пустыне
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Охотники на привале
Смотреть все