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Картина маслом Точильщик Принцип Мелькания (Точильщик ножей, или Принцип сверкания) (1912–13). Малевич Казимир

Aртикул 18761D Малевич Казимир
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

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