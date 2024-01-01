Зимний пейзаж картины маслом

Зиму многие воспринимают как наказание, когда приходится облачаться в несколько слоев теплой одежды и большую часть суток жить в темноте, смотреть в серое небо и разгребать сугробы или непонятную кашу из льда и грязи... Ну что вы! Ведь бывают отличные денечки! Когда выпадет снежок и ударит легкий морозец, можно выйти и покататься на санках, на коньках, на лыжах! Подурачиться с друзьями, а потом прийти в теплый дом, укутаться в пледы и разговаривать, попивая горячий травяной чай, когда за окном метель. Это же так уютно! Да и ощущение волшебства с приходом нового года, светящиеся повсюду огонечки это что-то совсем особенное!





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