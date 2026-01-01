8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Масленица Кустодиев Борис

Aртикул 16604D Кустодиев Борис
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 43x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Масленица" Кустодиев Борис по цене от 9540 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Масленица" Кустодиев Борис можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кустодиев Борис

Купчиха за чаемВ старом СуздалеМосква (Moscow) №67ЯрмаркаНа террасеЗима (Winter) №4Летний пейзажЛыжники №9Гуляние на Волге (Festivities on the Volga)
Смотреть все

Тематика: Праздники

Праздник боговБоярский свадебный пир в XVII векеВенецианский карнавалДевичникНочь на Ивана-КупалуКолядки в МалороссииКаракалла и Гета ( Caracalla and Geta)Народное гулянье во время Масленицы на Адмиралтейской площади в ПетербургеЛетний пейзаж
Смотреть все

Тематика: Зима

Зимний вечер (Winter Evening)Зимний пейзаж в ШвейцарииРождество (Christmas)Тройка в зимний деньДеревянный домик в лесуЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Зимний пейзаж с ловушкой для птицШале в зимнем лесу в Швейцарии
Смотреть все

Тематика: Кареты и повозки

Коляска на скачках (1869)Тройка («Ученики мастеровые везут воду»)Тройка зимой (Three winter)Масленица (Shrovetide)Обоз в степи (Carts in the wilderness)Околица (Outskirts of a village)Зима (Winter) №4Конный экипаж (1908)Мужчина стоит рядом с лошадью с телегой
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все