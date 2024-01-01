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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж
пн-пт 10-19
сб 12-17, вс выходной
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Картины маслом Кареты и повозки
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Кареты и повозки
Повозка богатых людей в Дели
арт. 16803B
Верещагин Василий
Цена от
6300
Тройка («Ученики мастеровые везут воду»)
арт. 16494D
Перов Василий
Цена от
6290
Пейзаж
арт. 425147D
Гийомен Арман
Цена от
6300
Минерва в колеснице
арт. 425364D
Тейер Эббот
Цена от
6310
Георг I в Ньюмаркете, 4 или 5 октября 1717 года
арт. 425868D
Вуттон Джон
Цена от
6290
Хейкарт проезжает мимо разрушенного аббатства
арт. 425854D
Вуттон Джон
Цена от
6220
Триумф войны, из цикла превратностей человеческих дел, плита 5
арт. 430763D
Хемскерк Мартен
Цена от
6340
Мир (Мундус)
арт. 430762D
Хемскерк Мартен
Цена от
6340
завидовать
арт. 430755D
Хемскерк Мартен
Цена от
6340
Триумф мира, из цикла превратностей человеческих дел, плита 1
арт. 430741D
Хемскерк Мартен
Цена от
6350
Триумф смирения, из цикла превратностей человеческих дел, плита 7
арт. 430739D
Хемскерк Мартен
Цена от
6350
Триумф нужды, из цикла превратностей человеческих дел, плита 6
арт. 430736D
Хемскерк Мартен
Цена от
6340
Богатство (богатство)
арт. 430733D
Хемскерк Мартен
Цена от
6320
Хочу (Инопия)
арт. 430712D
Хемскерк Мартен
Цена от
6320
Смирение
арт. 430688D
Хемскерк Мартен
Цена от
6350
Триумф гордости, из цикла превратностей человеческих дел, плита 3
арт. 430652D
Хемскерк Мартен
Цена от
6340
Окно с Триумфом Войны (Беллум)
арт. 430648D
Хемскерк Мартен
Цена от
6300
мир
арт. 430615D
Хемскерк Мартен
Цена от
6340
гордыня
арт. 430609D
Хемскерк Мартен
Цена от
6340
Опасность, паника, грабеж, королева денег от безумия, зависть (опасности и припадки сопровождающего Велата)
арт. 430560D
Хемскерк Мартен
Цена от
6310
Триумф мира, из цикла превратностей человеческих дел, плита 8
арт. 430559D
Хемскерк Мартен
Цена от
6350
Триумф Терпения
арт. 430544D
Хемскерк Мартен
Цена от
6310
Триумф Христа
арт. 430536D
Хемскерк Мартен
Цена от
6300
Деревянная Игрушка (Тележка Баллока)
арт. 431985D
Хусейн Макбул Фида
Цена от
6380
Красивая чакра
арт. 431981D
Хусейн Макбул Фида
Цена от
6290
Арджуна с Колесницей
арт. 431963D
Хусейн Макбул Фида
Цена от
6360
Исследования крестьян, уклонений и сенокосов
арт. 434259D
Праут Сэмуел
Цена от
6320
Две кареты с лошадьми впереди и три человека
арт. 431527D
Сафтлевен Херман
Цена от
6300
Мужчина стоит рядом с лошадью с телегой
арт. 431480D
Сафтлевен Херман
Цена от
6320
Питерскерхоф в Утрехте
арт. 431412D
Сафтлевен Херман
Цена от
6310
Две лошади рыщут в упряжке
арт. 434599D
Сеймур Джеймс
Цена от
6360
Бег на шезлонг на Ньюмаркет Хит в среду, 29 августа 1750 г.
арт. 434579D
Сеймур Джеймс
Цена от
6360
Индиана Роуд
арт. 435331D
Стил Теодор Клемент
Цена от
6320
Деревянная повозка, загруженная стволами деревьев, запряженная парой лошадей и волами
арт. 420958D
Уорд Джеймс
Цена от
6510
Илия отбрасывает мантию
арт. 420933D
Уорд Джеймс
Цена от
6230
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