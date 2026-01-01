8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Масленица (Shrovetide) Грузинский Петр

Aртикул 63768D Грузинский Петр
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 33x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Масленица (Shrovetide)" Грузинский Петр по цене от 9400 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Масленица (Shrovetide)" Грузинский Петр можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Грузинский Петр

Домой (Homewards)
Смотреть все

Тематика: Деревня

Зимний вечер (Winter Evening)Рождество (Christmas)Тройка в зимний деньМартВсё в прошломПейзаж ПолесьяДубовая роща (Oak grove)Вид в окрестностях Харькова (Type in the vicinity of Kharkiv)Зимний пейзаж (Winter landscape) №12
Смотреть все

Тематика: Зима

Зимний вечер (Winter Evening)Зимний пейзаж в ШвейцарииРождество (Christmas)Тройка в зимний деньДеревянный домик в лесуЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Зимний пейзаж с ловушкой для птицШале в зимнем лесу в Швейцарии
Смотреть все

Тематика: Кареты и повозки

Коляска на скачках (1869)Тройка («Ученики мастеровые везут воду»)Тройка зимой (Three winter)Обоз в степи (Carts in the wilderness)Околица (Outskirts of a village)Зима (Winter) №4Конный экипаж (1908)Мужчина стоит рядом с лошадью с телегойГоспода на санях (Gentlemen on a Sleigh Ride)
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все