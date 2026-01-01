8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Вид в окрестностях Харькова (Type in the vicinity of Kharkiv) Киселев Александр

Aртикул 64617D Киселев Александр
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Вид в окрестностях Харькова (Type in the vicinity of Kharkiv)" Киселев Александр по цене от 9350 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

