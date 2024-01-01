Картины маслом горы

Более шести веков масляные краски используются для создания настоящих шедевров живописи. Картины в технике масло имеют высокую художественную ценность, т.к. художнику использует краски разной прозрачности для передачи живой игры света и тени, а с помощью тонов и полутонов передает действительность такой, какая она есть. Несмотря на то, что масляные краски не окисляются и сохраняют красоту творения столетиями, в современных интерьерах все чаще используются печатные репродукции полотен известных мастеров кисти и холста. Однако даже в напечатанной на холсте картине отражается вся прелесть и элитарность масляной картины.





Чаще всего эта техника используется для натюрмортов, портретов и пейзажей. Одной их самых многочисленных категорий в пейзажной живописи является изображение гор. Повесив такую картину маслом на стену, вы не только украсите интерьер, но и наполните атмосферу в комнате свежестью, спокойной и одновременно сильной энергией.





Особенности картин маслом с горами для интерьера





Изображение гор на картинах маслом встречается во всех культурах: от старинных работ японских мастеров до современных полотен американских художников. Зачастую горные пейзажи маслом изображают в летний и зимний период. Первые изобилуют зеленым и голубым цветом, дополнены пестрыми мазками на цветах и в целом ощущаются как мощная энергия, активная и уверенная. Зимние пейзажи маслом более спокойные: в них превалирует бело-синяя гамма, дополненная серыми и коричневыми деталями. В зависимости от настроения, которое хотел передать художник, могут быть обжигающе холодными и строгими или уютными, укромными и мысленно обволакивающими.

Классические пейзажи маслом воплощают европейскую школу живописи. Здесь и равнины, плавно возвышающиеся к горным пикам, и укромные уголки природы с небольшими горами у озера, и очаровательные альпийские луга с лавандами и волнами сочной травы, над которыми величественно спит горная гряда. Контурные горы с легкими облаками или мазками для имитации ветра, собранные словно пазл с графичными ветками сакуры и иероглифами относят к китайскому стилю. В то же время нежные виды на Фудзияму сквозь горные травы или с тонким извилистым ручьем характерны японским мотивам. Ледники и заснеженные горные склоны характерны для исландской, норвежской, финской живописи. Горы на фоне моря или залива часто встречаются на полотнах греческих и русских авторов.