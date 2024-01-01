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Чёрч Фредерик Эдвин
Картины Чёрч Фредерик Эдвин
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Котопакси (1862) (Cotopaxi)
арт. 214730B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1170
Гранд Манан (1851) (Grand Manan Island Canada 1851)
арт. 214732A
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1100
Наш баннер в небе (1861) (Our Banner in the Sky)
арт. 214728B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1110
Котопакси (1857) (View of Cotopaxi)
арт. 214731B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1110
Сумерки (1850) (Twilight, "Short Arbiter 'Twixt Day and Night" (Sunset))
арт. 214729B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1130
Сумерки (1858) (Twilight)
арт. 214727B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1110
Сумерки в Кэтскиллс (1849) (Twilight in the Catskills)
арт. 214726C
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1160
Долина (1868) (View of Wimmis, Valley of the Simmental, Switzerland)
арт. 214725C
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1130
Пейзаж Новой Англии (1849) (New England Landscape)
арт. 214723D
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1110
Среди Анд (1854) (Scene Among the Andes)
арт. 214724B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1110
Закат (1856) (Twilight (Sunset))
арт. 214721B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1130
Южноамериканский пейзаж (1873) (South American Landscape)
арт. 214722C
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1130
Пруд (1853) (Turner Pond with Pomola Peak and Baxter Peak, Maine.)
арт. 214719B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1080
Айсберги (1861) (The Icebergs)
арт. 214720D
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1170
Северное сияние (1865) (Aurora Borealis)
арт. 214717B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1110
Котопакси (1855) (Cotopaxi)
арт. 214718B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1110
Закат в долине Гудзона (1870-1875) (Sunset in the Hudson Valley)
арт. 214716B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1230
Полуостров на рассвете (1850-1855) (Schoodic Peninsula from Mount Desert at Sunrise)
арт. 214715B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1130
Южноамериканский пейзаж (1854) (South American Landscape)
арт. 214711B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1130
Березы осенью (1865) (Birch Trees in Autumn)
арт. 214714B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1160
Необитаемый остров (1850) (Mt. Desert Island, Maine Coast)
арт. 214713B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1130
Гора Чимборасо (1857) (Study of Mount Chimborazo, Ecuador)
арт. 214712B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1130
Озеро (1850-1860) (Eagle Lake Viewed from Cadillac Mountain, Mount Desert Island, Maine)
арт. 214710B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1130
Водопад в Колумбии (1853) (A Waterfall in Colombia)
арт. 214706B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1090
Видение Креста (1847) (Vision of the Cross)
арт. 214708B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1100
Морской пейзаж (1859) (Seascape with Icecap in the Distance)
арт. 214709B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1140
Два дома (1853) (Colombia, Barranquilla, Two Houses)
арт. 214707B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1110
Горное плато с хижиной (1890) (Ecuador ?, mountain plateau with hut)
арт. 214705B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1080
Пальмы (1857) (Palm Trees and Housetops, Ecuador)
арт. 214704B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1060
Тропический пейзаж (1873) (Tropical Scenery)
арт. 214701C
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1130
Портрет мальчика (1853) (Colombia, Barranquilla, portrait of boy)
арт. 214702B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1030
Закат по долине Гудзона (1870) (Sunset across the Hudson Valley, New York)
арт. 214703B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1030
Падение (1854) (The Fall of Tequendama, Near Bogotá, New Granada)
арт. 214700B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1060
Иерусалим с горы Елеонской (1870) (Jerusalem from the Mount of Olives)
арт. 214697B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1130
Утро на долине Гудзона (1848) (Morning, Looking East Over the Hudson Valley from the Catskill Mountains)
арт. 214699B
Чёрч Фредерик Эдвин
Цена от
1080
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