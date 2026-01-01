8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом В горах. Вид на Арарат (In the mountains. View of Mount Ararat) Занковский Илья

Aртикул 63800B Занковский Илья
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

Тематика: Горы и скалы

Жанры: Пeйзaж

Стиль: Реализм

Век: 19-й век

Национальность: Русская

