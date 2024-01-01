Картины маслом Поля

Бескрайнее, русское, золотое, плодородное, поле словно один из символов России, нежно любимое, дающее зерно, овощи, фрукты, лекарственные растения и бесконечное ощущение свободы. Картин маслом с изображением поля очень много. Его изображали Шишкин, Ван Гог, Борелли, Моне, Шагал, Милле, Левитан, Куинджи, Сергеев, Дубовский, Гоген, Васильев и другие.

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