Картины маслом Дороги и тропинки

Тише едешь — дальше будешь, по кривой дороге поломаешь ноги, у молчаливых дорога длиннее — и это далеко не все поговорки о дорогах. Да, и еще это извечная российская проблема и тема для шуток!

Картины маслом с изображением дорог и тропинок достаточно часто можно встретить в мировом искусстве, они прекрасная аллегория жизненного пути и неотъемлемая часть пейзажей. Дороги в картинах маслом изображали известные художники Шишкин, Поленов, Кандинский, Левитан, Васильев, Лагорио, Милюков, Ван Гог, Краутен и другие.

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