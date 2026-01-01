8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Дорога в Тоскане

Aртикул 54462C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Дорога в Тоскане"  по цене от 9290 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Дорога в Тоскане" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляОбъемное золотое деревоДерево с цветными круглыми листьями №2Бирюзовый лесАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Дерево (Tree) №2Островок в озере
Смотреть все

Тематика: Италия

Итальянская улочка №2Итальянский дворикИтальянский паркНеаполитанский заливОзеро Комо в ИталииИтальянская улочка №18Итальянский обед с виномИтальянский дворик №6Весна в Италии (Spring in Italy)
Смотреть все

Тематика: Дороги и тропинки

Московский дворикРожьМосковский дворик (оригинальная цветопередача)На опушке соснового лесаВесна в Италии (Spring in Italy)Дождь в дубовом лесуПрогулка в лесуЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4Садовая дорожка
Смотреть все

Тематика: Тоскана

Маковое поле в Тоскане №2Маковое поле в Тоскане №3Тоскана №6Маковое поле в Тоскане №4Маки №141Маковое поле в Тоскане №5Тоскана №8Осень в ТосканеТоскана №4
Смотреть все

Тематика: Минимализмы

Море и пляжВинни Пух на воздушном шаре с пчеламиДерево на ветру в туманеТри аистаУнитазВороны-МосквичкиДве красные капли стекаютЦветные карандашиЖелтая Луна в горах
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

Стиль: Минимализм стиль

Море и пляжПастельные тона абстракцииЦветные карандашиЖелтая Луна в горахМетеорЖелтый треугольник с витыми линиямиБарханы в стиле минимализмТри вазы в стиле минимализмЗеленая геометрия
Смотреть все