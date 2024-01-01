Картины маслом Тоскана

Это регион Италии, славящийся своей красивейшей природой, вкуснейшими винами, заповедниками, производством оливкового масла. Здесь развивалась цивидизация этрусков, оказавшая влияние на римлян, и здесь было создано и оставлено богатейшее культурное наследие. Флоренция — столица Тосканы считается родиной Ренессанса, который подарил миру множество образцов архитектуры и скульптуры, фантастические живописные полотна. Здесь родились Микеланджело, Данте Алигьери, Леонардо да Винчи.

На картинах маслом с видами Тосканы вы увидите яркие поля и леса в разное время года, уютные домики, море цветов. Здесь очень живописно и красиво. Купить картины маслом Тосканы вы можете в интернет-магазине Дас Арт.