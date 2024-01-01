Постеры Тоскана

Город на семи холмах, Вечный, центр Римской империи и один из старейших городов мира — сюда ведут все дороги. Это особый мир, одновременно очень молодой и предельно старый, буквально на каждому шагу здесь какая-нибудь историческая ценность. Вы уведите и античные развалины, Форму и Колизей, Капитолийский холм, Палатин, Форум Цезаря, Пантеон, знаменитые площади и фонтаны, церкви и соборы, музеи.





Все это вы сможете увидеть на постерах Рима, которые изображают сцены из истории, архитектурные памятники, в цветном и черно-белом варианте, фотографии, в том числе в сепии.