Постеры Италия

Италия - колыбель европейской культуры, влияние которой заметно во всем средиземноморье и западной Европе. Характерная черта итальянских постеров: простые цвета, пейзажи и архитектура. Им чужд минимализм и простота, и на каждое изображение помещены десятки мелких деталей. Итальянские постеры легко уживаются с европейскими интерьерами: классицизм, барокко, ар-деко, неоклассицизм, стили эпохи просвещения.

Главные черты постеров для интерьера из Италии

Интересная черта Италии - консервативность, поэтому и современные художники придерживаются традиционных канонов живописи и фотографии. На постерах нет суеты: тихие улочки почти безлюдны, а площади и здания спокойны.

Живопись редко изображается в ярких тонах. Зачастую итальянские художники предпочитали черно-белый или акварельный рисунок. Фотографии напротив, показывают Италию во всех красках и с объемом.

Из-за сложившейся традиции к масштабу, рекомендуются большие постеры. Они создадут акцент на стен, добавив комнате простора. Если у вас есть широкий участок без декора - попробуйте купить панорамный плакат. А для небольших комнат подойдут компактные репродукции художников. Итальянская живопись богата на сюжеты, поэтому здесь есть виды природы, архитектура, руины, городские пейзажи и закоулки.

Итальянские постеры удобны и для украшения интерьера, и в качестве подарка. Вы можете купить один большой холст или составить коллаж из маленьких постеров.

Какой постер с Италией выбрать?

Гордость каждого итальянца - архитектура, которую Италия унаследовала еще от Римской империи и соблюдает даже в современном градостроении. Именно здания являются главным сюжетом постеров: Палаццо Гримани, ворота в город Сиена, Ротонда, площадь Сан-Марино, Дворец Дождей.

Это - фундаментальная архитектура, и найти что-то похожее не получится на всем континенте. Не меньшая гордость Италии - руины Колизея, античного театра в Таормине, Вилла Адриана, Остиа-Антика, вид на арку Константина. Главные достопримечательности можно повесить и дома. Хорошая репродукция или фотография создаст маленькое окно в средиземноморье.

Но не только архитектурой известна страна. Большая часть Италии - это горные массивы: Альпы, Корно-Гранде, Монблан, Амиата. Вместе с бесчисленными виноградниками и полями, они стали частым сюжетом постеров, вне зависимости - фотография это или живопись.

Италия поделена на регионы, и в каждом из них культура чуть отличается:

Венеция. Романтичный город Италии с развитой паутиной каналов. К тому же венецианская школа искусства - самая богатая на формы. Архитектура эклектична, неклассическая, здания сочетают огромные и миниатюрные детали, масса круглых окон и колоннад. Постеры можно повесить на стену даже в современном дизайне, как хай-тек или минимализм - они не будут лишними. У нас Венеция представлена фотографиями и репродукциями Нестеренко, Каналетто, Кука, Као и других. Тоскана. Место, откуда пошел итальянский Ренессанс и его художественное наследие. Именно здесь находятся руины Формы и Колизея, Капитолийский холм, Пантеон и Цезарский Форум. В регионе расположены бесчисленные соборы, музеи и храмы, которые вы можете увидеть на постерах. У нас представлены репродукции картин Коро Камиль, Борелли Гвидо и других. Рим. Одновременно и древний, и современный. Город существует столько же, сколько и вся цивилизация. Историческая ценность не ограничивается только аквидуком, Пьяццем Дель Пополо и Триумфальной аркой. Мы предлагаем современные и раритетные фотографии города, виды с неба, площади и мелкие закоулки. Также представлены постеры с репродукцией Робор Юбера, Коро Камиля, Лира Эдварда и других художников.

Но самое интересно, что при разном подходе к искусству, они легко комбинируются. Небольшая мозаика, где перемешаны римские и венецианские мотивы, не будет резать глаз.