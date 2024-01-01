Картины художников Италия

Картины с Италией — это изобилующие морским бризом пейзажи, уютные дворики с цветами, из которых словно доносятся ароматы розмарина и пасты, венецианские каналы с гондолами, старинные улочки с брусчатыми дорожками и оплетенными виноградом стенами. Очарование Италии передается в насыщенных красках, натуральной структуре холста, похожего на хлопковый фартук обаятельной итальянской цветочницы, и красивых переливах красок, подобных солнечным отблескам на глади Средиземного моря.

Основные качества картин с сюжетом Италии

Картины, вдохновленные итальянскими пейзажами, архитектурами и людьми, традиционно выполняются на холсте, плотно натянутом на деревянный подрамник, или же на качественной фотобумаге.

В картинах на стену в итальянском стиле отражаются и особенности интерьера в том же дизайне:

Домашний уют сочетается с помпезностью и пышностью.

В каждой детали прослеживается утонченность и изящество.

Цвета максимально природные, подобные по тону каменной кладке, древесине, небу и воде, зелени и цветам. На картинах с насыщенной и яркой палитрой художники часто ориентируются на венецианские витражи.

Подрамник всегда сосновый из отборного массива.

Как выбрать картину в итальянском стиле?

Как и города Италии, итальянский стиль разнообразен в способах выражения. Исходя из этого и следует подбирать картину для интерьера:

В итальянское кантри отлично впишутся картины с богатой палитрой, словно наполненной светом. При этом раму к ней лучше подобрать массивную и в темных тонах.

Итальянская классика, более изящная и живая, чем в базовом варианте, особенно сочетаема с картинами, на которых изображен вид из окна или с балкона на морской залив, город или сад. Также уместны постеры с витражными изображениями, натюрмортами и цветочными тематиками. Хорошо выглядит и живопись в направлении марина. Идеально дополняют классические картины аккуратные изящные рамы.

Тосканский стиль воплощает песчаные фасады и берега, залитые лучами закатного солнца. К этому спокойному стилю идеально подойдут картины, где основная палитра представлена персиковыми, терракотовыми, охристыми оттенками, а главные детали выделены бирюзовыми и коричневыми цветами. Сама же тема остается на ваш выбор. Можно купить картину без рамы или же с простой деревянной рамой без излишеств.

В нашем магазине вы всегда найдете картину Италия, которая станет завершающим штрихом в интерьере, будет радовать глаз и согревать душу. По желанию клиента мы можем покрыть постер лаком, 3D гелем или защитить эпоксидной смолой.