8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Итальянский дворик с лестницей №2

Aртикул 14232C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x31.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Итальянский дворик с лестницей №2"  .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Итальянский дворик с лестницей №2" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Пейзажи

Золотая осеньЗимний пейзаж в ШвейцарииПшеничное поле с кипарисамиМост через реку №2Закат на море №9Уголок природыОзеро Комо в ИталииЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Пейзаж в Швейцарии
Смотреть все

Тематика: Италия

Итальянская улочка №2Итальянский дворикИтальянский паркНеаполитанский заливОзеро Комо в ИталииИтальянская улочка №18Итальянский обед с виномИтальянский дворик №6Весна в Италии (Spring in Italy)
Смотреть все

Тематика: Дворики

Московский дворикИтальянский дворикМосковский дворик (оригинальная цветопередача)МартИтальянский дворик №6Умбрийская долинаИтальянский дворик №9Итальянский дворик №26Избиение младенцев (1565-1567)
Смотреть все

Тематика: Лестницы

Спираль Фибоначчи в архитектуре винтовой лестницыЛестница из сериала Касл (картина с лестницей)Лестница откидывающая теньЛестница вверхКрасота геометрии в архитектуре - винтовая лестница в виде спирали ФибоначчиЧерно-белая лестницаБесконечная лестница (Endless staircase)Люди поднимаются по лестнице (People climb the ladder)Серия тюрьмы, гравюра XIV
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

ИИ (AI)

Пионы в вазе №11Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2Пионы №266Три обезьяны слушают музыку №15Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеИтальянский обед с виномСанкт-Петербург №121Арт лицо №18
Смотреть все