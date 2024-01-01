Плакаты Италия

Итальянская Республика — европейское государство, расположенное на Апеннинском и части Балканского полуострова, склонах Альп и нескольких островах. Прародительницей Италии была Римская империя, известная уже в 1 тысячелетии до н.э., с древних времен у государства осталось большое наследие, в которое входит не только античная литература, мифология, но и 155 памятников всемирного наследия ЮНЕСКО — больше, чем имеет любая другая страна. В Италии родились и творили Данте Алигьери, Джозуэ Кардуччи, Грация Деледда, Дарио Фо, Умберто Эко, Боттичелли, да Винчи, Микеланджело.

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Знаменитая страна-«сапог», богатейшая история которой насчитывает не одно тысячелетие. Это не только шедевры архитектуры, но и живописи, мифологии, литературы, философии. А Рим — вечный город! В государстве наиболее количество памятников, охраняемых ЮНЕСКо, - 155, можно сказать, что все государство — один огромный музей, внимания в котором заслуживают и рукотворные шедевры, и природные красоты.

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Итальянская Республика — государство в Южной Европе, расположенное в самом центре Средиземноморья. Это страна с богатым культурным наследием, мировыми шедеврами. Начиная с древних времен, здесь была создана уникальная мифология, в средневековье Данте Алигьери создана «Божественная комедия», поэтические произведения Петрарки и новеллы Бокаччо. В художественном искусстве гремят имена Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, скульптора Николо Пизано и других. Купить плакаты художников Италии вы можете в интернет-магазине Дас Арт.

В архитектурном плане Италии нет равных: на ее территории расположено 155 памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, больше нет нигде — мощные руины древних цивилизаций, Аппиева дорога в Риме, знаменитый Колизей, Арка Константина, Капитолийский холм, Палатин, Пизанская башня, базилика Сан-Лоренцо, галерея Уффици, Палаццо-Веккьо... И продолжать можно бесконечно. Заказать или распечатать плакаты Италии для интерьера вы можете в интернет-магазине Дас Арт.