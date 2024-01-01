Постеры Венеция

Пожалуй, это самый романтичный город не только Италии, но и мира. Гондола, плывущая по тихим каналам и любимый человек рядом, — это розовая мечта каждой девушки. И хоть часто его терзают дожди, наводнения и угроза совсем уйти под воду, он не перестает манить в свои объятия людей со всего света. Здесь есть на что посмотреть и куда сходить,ведь город это буквально музей под открытым небом, а карнавал, который проводится здесь каждый год и предваряющий пост, — это важное событие, привлекающее аудиторию свыше полумиллиона человек.





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