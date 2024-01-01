Картины маслом Деревья

Древо жизни, древо мира, древо познания Добра и Зла, семейное древо — и далеко не все аналогии, которые проводятся с этими многолетними деревянистыми растениями. Они могут радовать нас шишками и хвоей или шуршанием зеленых листочков, набухшими почками, которые знаменуют приход весны. Они могут быть огромными и карликовыми, жить до нескольких сот лет, засыпать города пухом, приносить эфирное масло, орехи и фрукты, одеваться нежнейшими цветами.

Деревья в картинах маслом художников занимали отнюдь не последнее место и их изображали Ван Гог, Шишкин, Левитан, Климт, Тернер и другие авторы. Картины маслом с изображением деревьев вы можете приобрести с доставкой во все регионы и в необходимых форматах.