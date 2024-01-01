Картины маслом Вишня

Картины маслом цветущей вишни, которые мы наблюдаем каждый год, означают, что пришла весна. Эти маленькие розовые цветочки с медовым ароматом словно окутывают нас своим теплом, рассказывая о скором приходе лета и сочных красных ягодах.

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