Картины маслом Листья

Сколько существует на планете видов деревьев, столько и есть разнообразных листьев. Круглые, вытянутые, с ровным или резным краем, вечно зеленые или изменяющие свой цвет осенью. Картины маслом с листьями деревьев — это не только макро сюжеты, на которых можно рассмотреть мельчайшие прожилки и оттенки, но и работы мастеров, например, Нестеренко, Виттара, Риделя, а также сочные компьютерные рисунки. Купить их вы можете в интернет-магазине Дас Арт с доставкой во все населенные пункты.







