Постеры с листьями

Привнести разнообразие в интерьер легко с помощью тематических постеров с изображением листьев и их вариаций. Выполненные в разных техниках, от игривой карикатуры и аляповатого рисунка до строгой фотографии или осеннего пейзажа, стилизованного под масло или акварель, такие картины станут удачным интерьерным решением практически любого помещения.





Как правильно подобрать постер с листьями?





Основное правило, которым следует руководствоваться при выборе постера или модульной картины – цветовая гамма. Вариантов всего несколько. Подбираются гармоничные цвета, и тогда постер станет невесомым дополнением интерьера. Например, в зеленом интерьере гармонично смотрятся картины с темными или светлыми листьями и лиственными орнаментами. А постер с зелеными листьями – это уже классика.

А можно уйти в контраст, чтобы постер стал акцентом или даже изюминкой интерьера, вокруг которой будет создаваться остальное пространство. Например, в голубом интерьере вызывающей станет ярко-желтая картина на осеннюю тему.

Следующий шаг – выбор размера постера. Как для отдельной картины, так и для цельной композиции из нескольких постеров, критично выбрать такие габариты, которые сделают детализацию достаточной, чтобы понять, что именно изображено на бумаге или холсте.

Скажем, чтобы смотреть на постер с тропическими листьями, достаточно небольшого размера – например 20 на 20 см. А если листва окажется, например, на фоне города, то придется увеличить размер до минимально приемлемых 40 на 40 см. Иначе детали картины окажутся нечитаемыми и постер превратиться в цветовое пятно.

В каталоге нашей студии подобрано немало различных изображений для печати постеров и даже полноценных модульных картин. Но если подходящего изображения по какой-то причине не нашлось, легко сделать собственное. Можно загрузить авторское фото (и даже картинку в высоком разрешении из интернета) и заказать ее распечатку на бумаге или холсте.



