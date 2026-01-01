8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Красивые листья монстеры

Aртикул 52259D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x29 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Красивые листья монстеры"  по цене от 9350 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Красивые листья монстеры" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Листья

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Красивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеТропические листья монстерыЛисток в круге №2Коллаж с лицом спящего Будды и золотыми листьямиЯркая композиция в оттенках прозрачного серого цвета с золотыми линиями и листом папоротникаКрасивые золотистые лучи утреннего солнца в бамбуковом лесуАбстракция с листьями, деревьями и надписямиНатюрморт с осенним букетом и рябиной
Смотреть все

Тематика: Монстера

Тропические листья монстерыМонстера и колибриПальма и монстераЯркая композиция с цветами кувшинок, лилий и пальмовыми листьями монстерыВинтажная композиция с монстерой №3Пальма монстераГолубой лист монстерыДевушка с листьями монстерыНатюрморт с монстерой на столе
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Lilac) №2Пионы №266Натюрморт (Still-life) №19Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеСирень (Iilac) №13Лимоны (Lemons)Итальянский обед с вином
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Уголок природыИрбис, снежный барс, снежный леопард.Долгожданная встречаБукет из пионов и белой сирениПрогулка по ПарижуХлопокСиние маки с золотыми включениямиСиние пионы на сером-голубом фонеДевушка с красными губами
Смотреть все