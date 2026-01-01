8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Натюрморт с осенним букетом и рябиной

Aртикул 55440C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Натюрморт с осенним букетом и рябиной"  по цене от 9230 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Натюрморт с осенним букетом и рябиной" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Листья

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Красивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеТропические листья монстерыЛисток в круге №2Яркая композиция в оттенках прозрачного серого цвета с золотыми линиями и листом папоротникаКрасивые золотистые лучи утреннего солнца в бамбуковом лесуАбстракция с листьями, деревьями и надписямиТукан и попугай на композиции с гибискусамиКапли росы в лучах рассвета на зелёном листе
Смотреть все

Тематика: Рябины

Снегирь на ветке рябиныУпитанный снегирь на ветке рябины в профильРябина (Rowan)
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Пионы №266Натюрморт (Still-life) №19Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеЛимоны (Lemons)Итальянский обед с виномБукет пионов с размытым фономУмбрийская долинаПионы (Peonies) №8
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все