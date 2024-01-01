Картины маслом Рябины

Это дерево на протяжении очень длительного времени называлось магическим у славян, кельтов и скандинавов. Изображение ягод этого дерева очень часто встречается в нашем народном искусстве хохломской росписи, а также в ювелиром деле. Ну и конечно вспомним знаменитые стихотворения и песни! Рябина в картинах маслом художников также встречается, на полотнах Зяблова и Нестеренко грозди будто огнем горят на снегу.

Картины маслом с рябиной вы можете купить в интернет-магазине Дас Арт.