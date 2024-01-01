Картины маслом Пальмы

Это дерево не только украшает шикарнейшие океанские пляжи, но и дает нам кокосы, финики, используется для изготовления плетеной мебели, а также обуви, головных уборов. За свой тишайший вид многие культуры избрали ее символом мира и победы.

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