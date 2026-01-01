8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Унитаз

Aртикул 10627D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Унитаз"  по цене от 9230 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Унитаз" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Минимализмы

Море и пляжВинни Пух на воздушном шаре с пчеламиДерево на ветру в туманеТри аистаДорога в ТосканеВороны-МосквичкиДве красные капли стекаютЦветные карандашиЖелтая Луна в горах
Смотреть все

Тематика: Для ванной

Фактурные ромашкиРакушки на берегуСмешная полосатая рыба на роликахВаннаСлон в ваннойБойцовая рыбкаНаутилус (Nautilus)Не познать размышлением небоЧёрно-белый подробный рисунок аквариумной рыбки с пышными плавниками и хвостом
Смотреть все

Тематика: Home

Надпись дом, милый домHome sweet home - вино, сыр и виноградWelcome home и лавандаБукеты ромашек в банкахДом, милый домБукет подсолнухов на велосипедеПолевые цветы в горшкеHome sweet home №10Home sweet home №1
Смотреть все

Тематика: Синее с белым

Большая волна в КанагавеОкна с голубыми ставнямиСиние маки с золотыми включениямиКорабль в облакахЦветы на серо-голубом фонеОлень на фоне ЛуныБелое дерево и ЛунаБелоснежный дом с голубыми окнами и дверью на острове Санторини (Греция)Монохромный пейзаж с высокими горами, лесом и отдельными елями на первом плане
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеКрасивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеСердце человекаВолк воет на луну №2
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все