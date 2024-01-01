Картины маслом Берега

Берег моря, реки — последний оплот человека перед неподвластной ему водной стихией. Картины берегов часто можно встретить в изобразительном искусстве, это и работы Кинкейда, Ван Гога, Верне, Монтезини, Крыжицкого, Левитана, Айвазовского, Шишкина и многих других. Вы увидите исторические пейзажи, разбитые стихией бухты, поваленные деревья, сочные краски современных залитых светом фотографий.

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