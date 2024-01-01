Картины маслом Острова

Признайтесь, что хоть раз хотели бы оказаться на необитаемом острове посреди океана и как следует отдохнуть от работы, коллег, интернета, соседей. Как было бы здорово провести хотя бы несколько дней без громкой музыки и выхлопных газов, наслаждаться кокосами, бананами, пальмами и теплым песочком, ловить рыбу и готовить на костре... Эх, мечты-мечты!





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