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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
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Ходжес Уильям
Картины Ходжес Уильям
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Вид на форт Аллахабад
арт. 430474D
Ходжес Уильям
Цена от
1080
Ледяные острова с Резолюцией и Приключением
арт. 430473D
Ходжес Уильям
Цена от
1110
Резолюция и приключение, 4 января 1773 г., лед для воды, лат. 61.S.
арт. 430472D
Ходжес Уильям
Цена от
1100
Вид мавзолея в Раджмахале
арт. 430470D
Ходжес Уильям
Цена от
1130
Вид на мост через Оудуанвллу [Удха Нулла]
арт. 430468D
Ходжес Уильям
Цена от
1100
Вид главных ворот Тадж-Махала
арт. 430466D
Ходжес Уильям
Цена от
1090
Брахманы перед храмом Виш Виша (Бишвар) в Бенаресе
арт. 430465D
Ходжес Уильям
Цена от
1090
Лагерь возле постановочного бунгало
арт. 430464D
Ходжес Уильям
Цена от
1090
Вид скотного двора в Королевстве Бенгалия
арт. 430463D
Ходжес Уильям
Цена от
1110
Панорамный пейзаж с деревом на переднем плане слева
арт. 430462D
Ходжес Уильям
Цена от
1220
Вид на памятник индуистов (возле Муршидабада)
арт. 430461D
Ходжес Уильям
Цена от
1090
Вид на холмистую деревню в округе Баугелпур [Бхагалпур]
арт. 430460D
Ходжес Уильям
Цена от
1190
Вид на южную сторону форта Гвалиор
арт. 430459D
Ходжес Уильям
Цена от
1240
Вид с перевала Сакригали, смотрящего на восток в сторону Бенгалии
арт. 430458D
Ходжес Уильям
Цена от
1080
Вид на форт Монгир [Монгир] На берегах реки Ганг
арт. 430457D
Ходжес Уильям
Цена от
1080
Вид военного лагеря с Чунаргаром на расстоянии
арт. 430456D
Ходжес Уильям
Цена от
1090
Вид части гробницы императора Акбара в Секундрии (Сикандра)
арт. 430455D
Ходжес Уильям
Цена от
1080
Лист исследований восточных фигур
арт. 430454D
Ходжес Уильям
Цена от
1140
Вид Чинсура с реки
арт. 430453D
Ходжес Уильям
Цена от
1090
Панорамный вид на реку и далекие холмы, взятые из крепости
арт. 430452D
Ходжес Уильям
Цена от
1290
Вид на город Бенарес
арт. 430451D
Ходжес Уильям
Цена от
1110
Вид на мост у Айонпура [Яунпур] через реку Гуомти
арт. 430450D
Ходжес Уильям
Цена от
1190
Индийская гробница с фигурами на переднем плане и воротами на расстоянии
арт. 430449D
Ходжес Уильям
Цена от
1090
Вид на Агру с юго-запада
арт. 430448D
Ходжес Уильям
Цена от
1330
Вид на форт Агры на реке Джамна с северо-востока
арт. 430447D
Ходжес Уильям
Цена от
1250
Вид на перевал Сикри Галли (Сакригали)
арт. 430446D
Ходжес Уильям
Цена от
1110
Вид на остров Джангера в Султанжане с женщиной, балансирующей кувшин на переднем плане
арт. 430445D
Ходжес Уильям
Цена от
1110
Отдаленный вид на форт Гвалиора с лагерем на переднем плане
арт. 430444D
Ходжес Уильям
Цена от
1090
Вид на крепость Петер [Патеета]
арт. 430443D
Ходжес Уильям
Цена от
1090
Вид лодок на речке с несколькими зданиями на берегу
арт. 430442D
Ходжес Уильям
Цена от
1100
Вид на военный лагерь с отдаленным видом на Чунаргарх
арт. 430441D
Ходжес Уильям
Цена от
1210
Разрушенное здание на перевале Тиллиагурри [Телиагархи]
арт. 430440D
Ходжес Уильям
Цена от
1080
Вид на ворота форта Люттипфор [Латифпур]
арт. 430439D
Ходжес Уильям
Цена от
1100
Вид на Калькутту с Гарден Хаус Рич
арт. 430438D
Ходжес Уильям
Цена от
1170
Вид на остров Джангера в Султангандже с фигурами на переднем плане
арт. 430437D
Ходжес Уильям
Цена от
1070
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