8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Тадж Махал Ходжес Уильям

Aртикул 430377D Ходжес Уильям
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 35x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Тадж Махал" Ходжес Уильям по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Тадж Махал" Ходжес Уильям можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Тадж Махал" Ходжес Уильям станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Ходжес Уильям

Брахманы перед храмом Виш Виша (Бишвар) в БенаресеРезолюция и приключение, 4 января 1773 г., лед для воды, лат. 61.S.Мраморный мостГробница и отдаленный вид на холмы РаджмахалВид части руин города АгрыВид на мост и христианскую церковьВид на руины части дворца и мечети в Футти Бедный Сикри [Фатехпур Сикри]Вид на дом Уоррена Гастингса в Алипуре и две фигуры на переднем планеВид индийской деревни с человеком, сидящим на переднем плане
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Золотая осеньМост через реку №2Над вечным покоемВесна - большая водаЧерные кувшинкиОстровок в озере
Смотреть все

Тематика: Дворцы

Версаль (Versailles)Красивая панорама Будапешта с видом на Здание венгерского парламента на набережной ДунаяПейзаж с автомобилями перед зданием Капитолия в Гаване (Куба)Великолепный вид на здание парламента в центре Стокгольма со стороны набережной с велосипедомДворец Каттанео Адорно (1622)Императорский Кремлёвский дворец в Москве (1880 г.)Сказочный дворец в парке Эскишехира в красивом ночном освещении (Турция)Знаменитый оперный театр Земпера в Дрездене, в ночном ярком освещенииКрасота и гармония симметрии Версальского дворца в предместье Парижа
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуМаяк (Lighthouse)Вид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокКрымский вид
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все