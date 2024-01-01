Картины маслом лето

Что может быть лучше теплого летнего денька! Вокруг буйство красок, море свежих фруктов и овощей! И даже можно не обращать внимание на надоедливых насекомых. Летом открыты все дороги и пути, осталось только придумать, куда отправиться!

Картины художников маслом о лете так же полны красок и приятно радуют глаз. Мы можем увидеть летние пейзажи в разных уголках света, написанные великими художниками, — Коровиным, Щербаковым, Горбатовым, Гарбером, Моне, Лепиным, Уистлером и другими.

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