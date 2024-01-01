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8 (495) 648-66-46
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Верне Орас
Картины Верне Орас
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Журнал дам и Мод, Парижский костюм, 1805 год, 13 (633)
арт. 409070D
Верне Орас
Цена от
1190
Журнал дам и Мод, Парижский костюм, 1805, год 13 (604)
арт. 409069D
Верне Орас
Цена от
1190
Журнал «Дам и моды», Парижский костюм, 1805, 13-й год (642) Боннет де Дентель …
арт. 409068D
Верне Орас
Цена от
1160
Журнал «Дамские времена», «Парижский костюм», 1805 год, 13 год (668) Костюм «Парэ».
арт. 409067D
Верне Орас
Цена от
1170
Журнал «Дам и моды», Парижский костюм, 1805, 13-й год (617), Фрис © де Батист ..…
арт. 409066D
Верне Орас
Цена от
1200
Журнал «Дам и моды», Парижский костюм, 1805, 13-й год (612).
арт. 409065D
Верне Орас
Цена от
1200
Турок с кальяном
арт. 409064D
Верне Орас
Цена от
1050
Журнал «Дам и моды», Парижский костюм, 1805 год, 13 год (635) Белая соломенная шляпа …
арт. 409063D
Верне Орас
Цена от
1190
Журнал дам и Мод, Парижский костюм, 1805 год, 13 (641)шляпа…
арт. 409062D
Верне Орас
Цена от
1190
Журнал «Дам и моды», Парижский костюм, 1805, 13-й год (605) Бриллиантовый гребень и цапля
арт. 409061D
Верне Орас
Цена от
1200
Журнал «Дам и моды», Парижский костюм, 1805, 13-й год (611) Бархатная шляпа …
арт. 409060D
Верне Орас
Цена от
1200
Журнал «Дам и моды», Парижский костюм, 1805, 13-й год (615) Бархатная шляпа, Атласная кайма
арт. 409059D
Верне Орас
Цена от
1200
Журнал «Дам и моды», Парижский костюм, 1805, 13-й год (646)
арт. 409058D
Верне Орас
Цена от
1180
Журнал дам и Мод, Парижский костюм, 19 февраля 1805 года, 13 Год, (619): бархатная шляпа…
арт. 409057D
Верне Орас
Цена от
1170
Журнал «Дам и моды», парижский костюм, 1805, 13-й год (651) Костюм для прогулок.
арт. 409056D
Верне Орас
Цена от
1240
Посетители салона-выставки, любуясь потолком
арт. 409055D
Верне Орас
Цена от
1070
Журнал «Дам и моды», Парижский костюм, 1805, 13-й год (638) Шляпа с фоном из тафты …
арт. 409054D
Верне Орас
Цена от
1190
Ритратто дель Принсипи Александр Иванович Барятинский
арт. 409053D
Верне Орас
Цена от
1050
Смерть князя Юзефа Понятовского
арт. 409052D
Верне Орас
Цена от
1060
Выезд на охоту в Понтийские болота
арт. 409051D
Верне Орас
Цена от
1080
Джудит и Олоферн
арт. 409050D
Верне Орас
Цена от
1070
Журнал «Дам и моды», «Парижский костюм», 1805, 13-й год (620) «Сеть и вышивка« Шениль ».
арт. 409049D
Верне Орас
Цена от
1180
Удивительный и замечательный
арт. 409048D
Верне Орас
Цена от
1110
Портрет дамы (возможно, Миссис Патрик Кэмпбелл, урожденная Фитцджеральд [1796-1869])
арт. 409047D
Верне Орас
Цена от
1070
Удивительный и замечательный
арт. 409046D
Верне Орас
Цена от
1130
Журнал «Дам и моды», Парижский костюм, 1805, 13-й год (634) Пучки фиалок. Круглое платье.
арт. 409045D
Верне Орас
Цена от
1180
Извергающийся Везувий, художник и его отец, Карл Верне, на переднем плане.
арт. 409044D
Верне Орас
Цена от
1060
Начало забега лошадей без всадников
арт. 409043D
Верне Орас
Цена от
1040
Баллада о Леноре, или мертвые путешествуют быстро
арт. 409042D
Верне Орас
Цена от
1050
Триумф Эмилия Павла
арт. 409041D
Верне Орас
Цена от
1600
1510
Гонка Лошадей без всадника
арт. 409040D
Верне Орас
Цена от
1070
Баррикада в Порт-Клиши
арт. 409039D
Верне Орас
Цена от
1080
Бертель Торвальдсен (1768–1844) с бюстом Горация Верне
арт. 409038D
Верне Орас
Цена от
1070
Жан-Луи-Андре-Теодор Жерико (1791-1824 Гг.)
арт. 409037D
Верне Орас
Цена от
1060
Император Наполеон I и его штаб верхом на лошадях
арт. 409036D
Верне Орас
Цена от
1070
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